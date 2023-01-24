В результате обстрела повреждены многоэтажки и пострадали четыре человека.

Россияне обстреляли Константиновку в Донецкой области. В результате обстрела ранения получили четыре человека. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Среди раненых двое детей. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь - состояние здоровья пока удовлетворительное", - сообщил он.

По словам чиновника, в результате обстрела повреждены многоэтажки, но точные последствия еще предстоит установить.

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"Это очередной удар по городу, который расположен в относительном тылу. И очередной целенаправленный удар по гражданским", - добавил Кириленко.

Удар по Константиновке 20 января

Как сообщал УНИАН, несколько дней назад россияне нанесли ракетный удар по Константиновке. В результате обстрела, повреждены детсад и колледж. К счастью, тогда обошлось без пострадавших.

В целом российские войска ежедневно атакуют украинские города в Донецкой области, убивая мирных жителей области и уничтожая их жилье и имущество. Самые активные бои идут на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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