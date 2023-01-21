За сутки россияне убили 3 жителей Донетчины и ранили 4.

Российские оккупанты неоднократно атаковали подконтрольные Украине населенные пункты в Донецкой области, вызвав значительные разрушения.

Как сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, в частности, Константиновка подверглась 2 ракетным ударам. В результате атаки повреждены детсад и колледж. В то же время постоянные обстрелы продолжаются в Прасковьевке (Соледарская община).

"В Авдеевке ночью продолжались хаотичные обстрелы, а на утро город подвергся 4 обстрелам из "Градов". На Горловском направлении в Бахмуте россияне попали в многоэтажку – убили 2 человек, ранены 3. В Нью-Йорке повреждены 3 дома", – написал он.

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Кроме этого, накануне вечером россияне обстреляли Курахово – попали в 2 частных дома и торговый павильон, повредили 6 многоэтажек. На Лисичанском направлении повреждена многоэтажка в Лимане и 3 частных дома в Дробышево. Продолжаются обстрелы Торского и Заречного, а также Северска.

"Всего за сутки россияне убили 3 жителей Донетчины, ранили 4", – добавил Кириленко.

Глава ОВА также опубликовал фото, на которых можно увидеть последствия вражеской атаки по городам Донецкой области.

Ситуация в Донецкой области

На Донетчине долгие месяцы полномасштабной войны продолжаются ожесточенные бои. Несмотря на значительные потери, оккупанты не оставляют намерений захватили всю территорию области. По данным канадской разведки, это сейчас главная цель, на которой сосредоточены россияне.

Ежедневно оккупанты атакуют украинские города в Донецкой области (активнее всего - на Бахмутском и Авдівському направлениях), убивая мирных жителей области и уничтожая их жилье и имущество.

Только за прошедшие сутки Бахмут и десятки населенных пунктов на этом направлении подверглись десяткам атак оккупантов, ряд населенных пунктов на Авдеевском направлении попали под вражеский огонь.

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