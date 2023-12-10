Показательной для новой российской тактики являются удары по объектам критической инфраструктуры Украины 8 декабря.

Россия перешла к согласованной кампании воздушных ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

Как сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки, РФ пытается разрушить энергетическую инфраструктуру Украины. Показательной для российской тактики является атака 8 декабря 2023 года.

В тот день россияне:

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впервые с сентября 2023 года нанесли мощные удары по Киеву и Центральной Украине с использованием тяжелых бомбардировщиков;

вражеские самолеты, вероятнее всего, Ту-95, запустили не менее 16 крылатых ракет воздушного базирования из своей типичной операционной зоны над Каспийским морем;

была осуществлена атака ракетами, скорее всего, AS-23a KODIAK (так обозначают ракеты Х-101, Х-102 в НАТО).

"Вероятно, это было началом более скоординированной кампании России, направленной на разрушение энергетической инфраструктуры Украины", – пояснили разведчики.

Очевидно, русские накапливали эти ракеты для зимних ударов. Большинство целей украинская ПВО сбила.

Воздушные атаки на Украину

С начала декабря оккупанты массированно атакуют украинскую территорию дронами и ракетами. В частности, в ночь на 8 декабря враги атаковали Украину беспилотниками типа Shahed из района Приморско-Ахтарска, сообщили воздушные силы. Там добавили, что оккупанты также запустили зенитные управляемые ракеты С-300 с территории "Белгородской народной республики". "Всего зафиксированы пуски семи ударных БпЛА Shahed-136/131 и шести зенитных управляемых ракет С-300", - говорилось в сообщении.

А уже утром 8 декабря воздушные силы сообщили о пусках крылатых ракет из российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

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