Утром Воздушные силы предупредили о пусках крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Сегодня утром военные сообщили о пусках крылатых ракет с российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Как сообщили воздушные силы ВСУ в Telegram, ориентировочное время объявления воздушной тревоги в южных и восточных областях - 06:30. Там отметили, что первая группа ракет в Харьковской области в направлении Днепропетровщины, но курс может меняться. "Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", - призвали в Воздушных силах.

Около 7 утра ракеты над Днепром изменили направление на Запад. Пролетев над Кировоградской и Черкасской областями в направлении Киевщины. Ракеты курсом на Киев с южного направления. В 7:38 в Киевской ГВА сообщили, что на окраинах Киева работает ППО.

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В 7:41 зафиксирована очередная группа ракет в Чугуевском районе Харьковской области, курсом на Днепропетровщину.

В МВД призвали украинцев не снимать ПВО и сохранять информационную тишину.