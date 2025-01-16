Для того, чтобы запускать "Кинжалы" с других самолетов, нужно лишь переделать крепления, отметил Алексей Гетьман.

В том, что россияне могли переоборудовать истребители-бомбардировщики Су-34 для запуска с них аэробаллистических ракет "Кинжал", нет ничего чрезвычайного, но это дополнительная опасность для Украины. Такое мнение в эфире "Украинского радио" высказал военный эксперт Алексей Гетьман.

"Самолет МИГ-31 был сделан именно для того, чтобы запускать "Кинжалы". Их было небольшое количество, и это было едва ли не экспериментальное оружие для россиян. Ранее они его не использовали. Для того, чтобы запускать "Кинжалы" с других самолетов, нужно лишь переделать крепления. И это несложная технологическая задача", - отметил он.

По его словам, можно было ожидать, что россияне попытаются переоборудовать другие самолеты для того, чтобы они могли нести "Кинжалы".

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"Поэтому сейчас у них улучшились возможности для запуска этих "Кинжалов". Но мы их перехватываем все равно. "Кинжал" запускается с большого расстояния с разных самолетов. И мы перехватываем его уже непосредственно, когда он залетает на нашу территорию и движется к той цели, на которую был направлен… Единственное, что, когда поднимался МиГ-31, мы понимали, что он поднимается с "Кинжалом". А сейчас мы не можем вычислить, есть ли что-то в воздухе, что несет "Кинжал". Мы можем только увидеть непосредственно полет этой ракеты", - объяснил эксперт.

Отдельно Гетьман заявил, что неизвестно и то, сколько у россиян на складах остается советских авиабомб:

"Мы знаем, сколько у них ракет, и сколько они могут их производить. Но сколько бомб осталось с советских времен, мы не знаем. Но понимаем, что их считают не сотнями, а тысячами. Их довольно много. И это большая опасность".

Напомним, россияне заявили, что истребитель-бомбардировщик Су-34 якобы впервые в боевых условиях запустил ракету "Кинжал" по территории Украины.

Комментируя это, авиационный эксперт Константин Криволап выразил сомнение, что такое вообще возможно. По его словам, данная ракета имеет в сечении 1,2 метра, если не считать крылья, а расстояние между мотогондолами, где цепляется подвесное вооружение, составляет около 2 метров. Криволап уверен, что этого будет недостаточно, чтобы вместить туда "Кинжал".

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