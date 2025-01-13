Россияне наврали, или что-то напутали, когда заявили о пуске "Кинжала" со штурмовика.

Россияне заявили, что фронтовой бомбардировщик Су-34 якобы впервые в боевых условиях запустил ракету "Кинжал" по территории Украины. Авиационный эксперт Константин Криволап в комментарии "Телеграфу" выразил сомнение, что такое вообще возможно.

Он отметил, что данная ракета имеет в сечении 1,2 метра, если не считать крылья, а расстояние между мотогондолами, где цепляется подвесное вооружение, составляет около 2 метров. По мнению Криволапа, этого будет недостаточно, чтобы вместить туда "Кинжал".

"Если с ФАБом это еще возможно, то с "Кинжалом" это невозможно (...) Он там и полметра не проедет, потому что он крыльями ракеты, во-первых, не влезет в мотогондолу, а во-вторых, будет крыльями цепляться за землю", - заявил эксперт.

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Также Криволап обратил внимание, что для успешного пуска ракеты "Кинжал" самолет-носитель должен разогнаться до скорости в 3 тысячи километров в час. Между тем Су-34, по его словам, даже на больших высотах больше чем 1850-1900 километров в час разогнаться не может.

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