Один из ударов пришелся на фермерское хозяйство. Погибшие работали там сторожами.

Этой ночью российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли Донецкую область, в том числе и применяя комплексы С-300. В результате ударов погибли двое гражданских, еще семеро - ранены.

Начаты досудебные расследования по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины), сообщает Офис генпрокурора.

В частности, этой ночью под вражеский огонь попали жилые кварталы Курахово. Там были ранены пять женщин в возрасте от 28 до 80 лет и два мужчины в возрасте 25 и 32 лет. С минно-взрывными травмами и контузиями их госпитализировали.

Видео дня

В то же время террористическая армия РФ, вероятно, из комплексов С-300, обстреляла село Богатырь Волновахского района. В эпицентре взрывов оказалась территория фермерского хозяйства, где погибли двое сторожей 44 и 59 лет. По данным правоохранителей, один из мужчин во время обстрела находился в помещении, а другой - на улице. Также пострадал крупный рогатый скот.

Кроме того, взрывами повреждены многоквартирные и частные жилые дома, складские помещения, хозяйственные постройки.

Ситуация в Донецкой области

Как сообщал УНИАН, Вооруженные Силы Украины показали, во что "русский мир" превратил село Старомайорьске (Донецкая область), которое освободили в прошлом месяце.

В августе в результате террористических ударов России по жилому дому Покровскую в Донецкой области погибли девять человек.

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