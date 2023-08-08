Среди 82 раненых двое мальчиков, один из них – в тяжелом состоянии.

Число погибших в результате террористических ударов России по жилому дому Покровске в Донецкой области увеличилось до девяти. Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, сегодня завершились спасательные работы.

"Девять человек погибли. Мои соболезнования родным и близким. 82 человека ранены. Всем оказывается необходимая помощь. Среди раненых – двое детей, оба мальчики, один из них – в тяжелом состоянии", – отметил президент в вечернем видеообращении.

По словам Зеленского, мальчика, который находится в тяжелом состоянии, зовут Никита. Ему 11 лет, и он учится в 6-м классе.

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Глава государства напомнил, что во время атаки было несколько ракетных ударов. Вторая атака произошла уже тогда, когда началась спасательная операция.

"Такое сознательное решение террористов – нанести больше всего боли, больше всего вреда. И за это будет максимальная ответственность России – как бы ни развивались события, но приговоры против террористов должны быть", – подчеркнул он.

Президент также отметил участников спасательной операции в Покровске. Это старшие лейтенанты службы гражданской защиты Андрей Самусин и Александр Шило, полковник Службы гражданской защиты Вячеслав Филюшин. Работники Нацполиции – лейтенант Александр Чивенков и подполковник Владимир Никулин.

"Особенно благодарен всем медикам, которые работают для людей в Покровске и других городах Донетчины, а особенно сегодня отмечу фельдшера скорой города Мирноград Екатерину Железняк и врача-хирурга Покровской больницы Игоря Климова", – добавил он.

Российский удар по Покровску

Вечером 7 августа российская террористическая армия ударила по Покровску ракетой "Искандер". Удар пришелся на жилую многоэтажку, которая получила значительные повреждения. Под завалами оказались люди, на помощь которым бросились правоохранители и спасатели.

Уже во время ликвидации последствий атаки – ориентировочно через полчаса после первого удара – оккупанты ударили по дому во второй раз. Вследствие повторной атаки погиб заместитель начальника ГСЧС Донецкой области Андрей Омельченко, посвятивший службе полжизни. Ранения получили десятки людей, которые разбирали завалы, в том числе спасатели и правоохранители.

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