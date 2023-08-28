Пострадавшие - пожилые супруги и женщина - находятся в больнице.

Российские террористические войска обстреляли Торецк в Донецкой области из реактивных систем залпового огня "Ураган". В результате обстрела один человек погиб, а еще трое - получили ранения.

Российский обстрел с использованием кассетных боеприпасов произошел около 18:00, сообщили в Донецкой облпрокуратуре. От снаряда погибла 39-летняя женщина, которая на момент атаки занималась домашними делами на собственном дворе.

Кроме того, еще трое местных получили осколочные ранения и контузию, среди них супружеская пара в возрасте 72 и 73 лет и женщина 88 лет. По данным прокуроров, все пострадавшие во время обстрела находились дома. Сейчас они доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

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В результате удара также повреждены частные и многоквартирные жилые дома. Правоохранители начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Обстрелы Донецкой области: последние новости

Российские террористические войска ежедневно обстреливают Донетчину - фиксируются десятки ударов. Больше всего страдают прифронтовые населенные пункты, до которых может "дотянуться" российская артиллерия и минометы.

В частности, за прошедшие сутки оккупанты обстреляли Угледар и Пречистовку на Волновахском направлении. Кроме того, на Донецком направлении под обстрелы россиян попали Острое, Дальнее, Дачное и Кураховка – там повреждена гимназия.

Также повреждения получили дома и здание шахты в Константиновке, Нью-Йорке, Северске и Торецке.

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