Кадры сняли бойцы 7-ого батальона УДА "Арей". Ребята говорят, если с разрушением в прошлом уютных домов украинцев еще можно смириться, то загубленные жизни - не вернешь.

Вооруженные силы Украины показали, во что "русский мир" превратил село Старомайорьске (Донецкая область), о деоккупации которого стало известно накануне.

Кадры разрушенных зданий и выжженных огнем деревьев и земли показали бойцы 7-го батальона УДА "Арей". Ролик выложил украинский журналист Андрей Цаплиенко.

В видео защитники Украины не сдерживают бурной реакции из-за очередной фронтовой победы, но также с сожалением констатируют, что потерянные оккупантами людей, уже не вернешь.

"П*зд*ць всему, вот такая х**ня, малыши... То, что уничтожили, это по**й, а вот сколько жизней потеряли, это не по**й", - говорят бойцы.

По их словам, они сняли эти кадры для "хотюнчиков" русского мира. Отметим, что на видео также заметны "демобилизованные" ВСУ российские солдаты.

ВСУ освободили село Старомайорское - главное о событии

Напомним, вечером 27 июля ВСУ сообщили, что им удалось освободить на Шахтерском направлении село Старомайорское. В этот же день эти данные подтвердила замминистра обороны Анна Маляр.

Утром 28 июля Генштаб ВСУ подтвердил, что Старомайорское - подконтрольное украинской армии. Также появились кадры, как армия Украины освобождала эту территорию.

По словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, успеха удалось достичь отчасти благодаря тому, что бригады армии РФ была небоеспособной и деморализованной в Старомайорском. Поэтому, при должном огневом давлении ВСУ, все сложилось.

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