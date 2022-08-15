Кремль верит, что "контролирует риски", но допускает грубые ошибки, отмечают в Офисе президента

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк на фоне ежедневных вражеских обстрелов Запорожской АЭС в оккупированном Энергодаре заявил, что миру грозит крупная катастрофа.

Об этом он написал в Twitter.

"Россия играет с огнем на ЗАЭС. Кремль верит, что "контролирует риски", но допускает грубые ошибки", - заявил Подоляк.

Советник главы ОП констатировал, что россияне не имеют персонала, нарушают протоколы безопасности, а оккупационная армия постоянно устраивает провокации.

"Контролируемый ядерный шантаж может обернуться большой катастрофой", - предупредил Подоляк.

Как сообщал УНИАН, российские войска оккупировали ЗАЭС в начале марта, заведя туда около 500 своих военных, танки и тяжелое вооружение, в том числе взрывчатку. Работникам АЭС приходится работать под прицелом автоматов и в условиях сильного психологического давления. Также на станции присутствует персонал "Росатома".

5 августа оккупанты обстреляли Запорожскую АЭС. В частности попали в высоковольтную линию связи, она была повреждена, на одном из энергоблоков сработала аварийная защита.

Также три "прилеты" были зафиксированы прямо на площадке станции, возле одного из энергоблоков, где расположен ядерный реактор. Серьезно повреждена азотно-кислородная станция и объединенный вспомогательный корпус. Сообщалось о рисках утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, а также высокой пожарной опасности.

6 августа оккупанты попали по площадке Запорожской АЭС непосредственно рядом с хранилищем отработанного ядерного топлива.

11 августа захватчики снова обстреляли Запорожскую АЭС и территории вблизи атомного объекта.

Как сообщили в "Энергоатоме", по состоянию на утро 15 августа Запорожская АЭС работает с риском нарушение норм радиационной и пожарной безопасности.

Президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин считает, что МАГАТЭ может приехать на ЗАЭС только при наличии гарантий безопасности, которую можно гарантировать ООН.

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