Ирану объяснили всю глубину глубин, узнал советник ОП.

В дипломатических кругах упорно ходят слухи, что Иран не очень хочет давать России дальнобойные ракеты.

Иранской стороне сделали "предложение, от которого сложно отказаться", объяснили всю глубину глубин, и она задумалась на эту тему, рассказал советник Офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live".

По его словам, также говорят, что секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев вроде как зря катался в Иран. Арестович полагает, что визит российского чиновника "был связан очень четко с тем, что они (иранские власти - Ред.) притормозили оружейные контракты".

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"В дипломатических кругах ходят упорные слухи, что Иран не очень хочет давать ракеты России, дальнобойные вот эти. Ему там как бы сделали предложение, от которого сложно отказаться… объяснили всю глубину глубин, …и вот он сейчас задумался на тему…", - сказал советник ОП.

Сотрудничество России и Ирана во время войны в Украине – самые важные новости

В конце лета стало известно, что РФ получила от Ирана беспилотники, в частности, дроны-камикадзе.

В октябре оккупанты совершили несколько массированных ударов по территории Украины, в том числе иранскими дронами. Были разрушены объекты критической инфраструктуры, пострадали и погибли мирные люди.

В начале ноября сообщалось, что Россия выпустила по нашей территории более 400 иранских беспилотников-камикадзе, большинство из них ликвидировали.

Примечательно, что только 5 числа иранская сторона признала, что передала РФ свои дроны. Тегеран утверждал, что сделал это еще до того, как Росссия совершила полномасштабное вторжение в Украину.

Западные СМИ писали, что иранская сторона готовится отправить РФ для использования в войне против украинского государства около тысячи дополнительных единиц оружия, в частности, усовершенствованные баллистические ракеты.

Власти США пригрозили Ирану дополнительными санкциями из-за поставок оружия российской стороне.

9 ноября появилась информация, что Николай Патрушев прилетел в Тегеран для встречи с властями Ирана.

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