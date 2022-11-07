Скорее всего, иранскими ракетами россияне попробуют окончательно разрушить энергетическую инфраструктуру Украины, отметил эксперт.

Если в обмен на баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar Россия помогает Ирану ускорить реализацию ядерной программы, серьезная угроза нависнет не только над Украиной и Ближним Востоком, но и над всем миром.

"В Иране становится горячо не только из-за протестов. Иран вместе с Россией создают прецедент, де-факто, распространения ядерного оружия", – отметил в колонке на НВ эксперт Украинского института будущего Анатолий Амелин.

По его словам, в мире будет очень неспокойно.

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"Будет ли Россия применять тактическое ядерное оружие, никто на 100% не знает, но США уже переместили в Средиземное море подлодку, способную нести 24 межконтинентальных ракеты с дальностью применения до 18 тысяч км", – добавил эксперт.

Иранские баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar: что известно

Амелин напомнил, что 6 октября Иран пообещал, кроме дронов-камикадзе, передать России баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar, способные поражать цели на расстоянии от 300 до 700 км. По словам эксперта, скорее всего, этими ракетами постараются окончательно разрушить украинскую энергетическую инфраструктуру.

Fateh-110 и Zolfaghar: характеристики

Fateh-110

максимальная дальность: 300 км,

забрасываемый вес: 650 кг,

точность (КВО) 3 м.

Zolfaghar

максимальная дальность: 750 км,

забрасываемый вес: 579 кг,

точность (КВО) 10 м.

Ранее сообщалось, что главной проблемой Zolfaghar для украинской системы ПВО будет то, что эта ракета обладает боевой частью массой 579 килограммов, которая отделяется при заходе на цель, что затрудняет ее обнаружение, отслеживание и уничтожение.