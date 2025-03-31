По словам Дикого, через 6-9 месяцев вопрос может стоять в том, сохранится ли какая-либо боеспособность российской армии.

Слухи о том, что российская армия готовит масштабную наступательную кампанию, которая продлится 6-9 месяцев, могут оказаться правдой. Тем не менее для Украины это может обернуться даже лучше, чем для оккупантов. Такое мнение высказал военный аналитик, ветеран АТО Евгений Дикий в эфире "Radio NV".

"Российский расчет про 6-9 месяцев... Честно говоря, я бы сказал, что для нас это очень даже неплохой вариант. Если такой темп потерь, как сейчас, удастся сохранить, то через 6-9 месяцев вопрос будет стоять уже не про нашу популяцию. Через 6-9 месяцев вопрос будет стоять в том, сохранится ли какая-либо боеспособность российской армии", - сказал он.

Дикий подчеркнул, что Россия совершенно не заботится о выживаемости своих солдат. Он отметил, что российское командование регулярно проводит мясные штурмы, которые оказываются неэффективными.

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"Вот эти сотни мясных штурмов... Если они собираются еще полгода так просто сжигать свою армию, то нам просто нужно выдержать. Да, это непросто, но нам нужно это выдержать. Нам нужно перемалывать их, и даже можно не замахиваться на свои наступательные действия. Если они продолжат и дальше так переть, как мясо в мясорубку, то наша задача - обеспечить эффективную работу этой мясорубки. Тогда через 6-9 месяцев абсолютно с другой позиции будут говорить россияне", - заверил военный аналитик.

Россияне готовят новое наступление - что известно

Ранее военный эксперт Владислав Селезнев предупредил об угрозе наступления РФ на юге. По его словам, враг пытается найти на поле боя слабые места в украинской обороне.

Руководитель программ безопасности центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук считает, что Россия сегодня не способна вести наступательные действия стратегического характера на более чем двух участках фронта. По словам эксперта, для этого врагу нужно иметь большие соединения и резервы.

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