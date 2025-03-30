По словам эксперта, для этого врагу нужно иметь большие соединения и резервы.

Россия сегодня не способна вести наступательные действия стратегического характера на более чем двух участках фронта. Об этом сказал руководитель программ безопасности центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук в эфире Киев24, отвечая на вопрос о возможности многовекторного наступления российских оккупантов в ближайшие месяцы.

Он отметил, что для стратегического наступления с целью прорыва фронта, выхода на оперативное пространство в глубокий тыл врагу нужно иметь большие соединения и резервы.

"По тому составу сил и по тому характеру боевых действий, которые ведет Россия, сейчас вести стратегического характера наступательные действия на более, чем 2 участках фронта, она не способна", - сказал Лакийчук.

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По его словам, продолжается уже более года стратегическая наступательная операция россиян в Донецкой области и если бы все шло по их плану, то они уже были бы на другом берегу Днепра.

"Они не способны прорвать оборону, украинцы их останавливают и, вероятно, не хватает у врага резервов", - сказал эксперт.

Лакийчук напомнил, что часть сил оккупантов скована на Курском направлении. Он отмечает, что частично силы из Курской области перебрасываются противником, вероятно, на Харьковщину. Лакийчук не исключает, что Путин захочет привлечь в Украине для наступления армии КНДР и Беларуси, но здесь не все так просто.

По его словам, для Лукашенко прямое участие армии Беларуси в войне против Украины будет "самоубийственным шагом". Он отметил, что речь может идти где-то о 40 тысячах подготовленного войска, что дало бы России время для мобилизации.

Эксперт отмечает, что КНДР в настоящее время воздерживается от участия в войне на территории Украины, но здесь лишь "вопрос в цене" и захочет ли ее заплатить Путин.

Возможное наступление РФ - что известно

Ранее издание Associated Press писало, что Украина готовится к возможному новому наступлению со стороны России. Его цель - усиление позиции Кремля на переговорах о прекращении огня.

С приближением весеннего периода активных боевых действий аналитики и военное командование указывают на возможный широкомасштабный натиск вдоль 1000-километровой линии фронта.

В то же время военный эксперт Иван Тимочко заявил, что в ближайшие дни россияне будут массово идти в наступление, а именно на востоке Украины. По его словам, заметная активизация врага вызвана переговорами о возможном прекращении огня.

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