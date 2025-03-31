Он подчеркнул, что активность врага на других направлениях - Покровском, Купянском, Лиманском, не должна вводить в заблуждение.

РФ потратила стратегические резервы, и нарастить свои усилия на Покровском направлении некем.

Об этом заявил эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк, передает радио Свобода. Он привел пример, что под Авдеевкой в свое время у оккупантов было около 110-115 тыс. человек живой силы, а сейчас под Покровском - около 70 тыс.

"То есть развивать наступление фактически не осталось кому", - сказал эксперт.

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По его словам, благодаря усилиям "Хортицы" российские 74-я и 55-я бригады понесли ощутимые потери в передовых подразделениях, и они не могут проводить атаки и идти на штурмы.

"Они отводятся на пополнение и переформирование. Все это заставляет противника, конкретно генерала Мордвичева, командующего группировки войск "Центр", которая продвигается к Покровску, переосмыслить, а что же делать дальше", - поделился мнением эксперт.

Кевлюк добавил, что те подразделения россиян, которые остались на фронте, понесли настолько большие потери в технике, что вынуждены преодолевать по 15-20 км до линии фронта пешком, на легковом или даже гужевом транспорте.

Усилить россиян возле Покровска могли бы подразделения, которые высвободились после оккупации Курахово и Великой Новоселки, но, по словам Кевлюка, такие перемещения войск на фронте требуют времени.

Эксперт отметил, что по состоянию на конец марта оккупантам осталось около 6 км до трассы, соединяющей Покровск и Павлоград, то есть можно сказать, что враг вплотную подошел к трассе, ведущей от Покровска и Мирнограда к Константиновке.

"Продолжается процесс перегруппировки отдельных воинских частей 51-й армии и 8-й армии, фактически в полном составе, на новое, Торецкое направление, для того, чтобы "начать" направление на Константиновку", - сказал Кевлюк и добавил, что наблюдается прибытие туда 103-го полка 150-й мотострелковой дивизии.

"Полк уже ведет боевые действия там", - отметил эксперт.

Издание отметило, что в 10 км от Торецка находится Константиновка и по мнению аналитиков, именно этот город станет целью РФ весной-летом этого года. "Этот город является "ключом" к "северной цепи крепостей" на Донбассе - а именно городам Дружковка, Славянск и Краматорск - а также важным логистическим узлом для Сил обороны на Донбассе", - написало издание.

Россияне пробиваются на Константиновку и с юга - из района Воздвиженки на Покровском выступе и с востока - из района Часового Яра, откуда до города врагу осталось около 7 км.

"Остальные дивизии туда подтянутся... Противник откроет новое оперативное направление, и будет пытаться прорваться на Константиновку, вдоль дороги Бахмут-Константиновка и в направлении Торецк-Константиновка", - предположил Кевлюк.

Он подчеркнул, что активность врага на других направлениях - Покровском, Купянском, Лиманском, не должна вводить в заблуждение. Эксперт пояснил, что достичь какого-то весомого тактического результата, применяя малые пехотные группы не получится, "потому что одним из принципов ведения наступательного боя является массирование сил и средств".

"Если у вас есть 10 тыс. малых пехотных групп - вы получаете результат. Если вы из роты формируете таких групп 10-15, по 2-3 человека в каждой, вы не будете иметь результата", - пояснил эксперт.

"Противник ресурсно не потянет две наступательные операции. Он должен выбрать: или Покровск, или Константиновка. На одном направлении он будет наступать, а на другом имитировать активность. Потому что воевать у него не сильно есть чем", - констатировал Кевлюк.

Новое наступление россиян: что известно

29 марта стало известно, что РФ готовит масштабное наступление на весь 2025 год. Его цель - усилить позиции Кремля на переговорах о прекращении огня.

В связи с этим, по мнению военного эксперта Ивана Тимочко, в ближайшие дни будут наблюдаться агрессивные наступления оккупантов, в частности на востоке Украины.

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