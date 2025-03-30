По словам Селезнева, угрозы для юга нашей страны все еще актуальны.

По состоянию на сегодня враг пытается найти на поле боя слабые места в украинской обороне. Об этом рассказал военный эксперт Владислав Селезнев в эфире телеканала FREEДOM.

По его словам, сейчас армия РФ активно использует тактику мелких диверсионно-разведывательных групп и небольших штурмовых отрядов, которые атакуют украинские позиции.

"Противник не использует активно бронетехнику по очевидной причине - он серьезно потерял в этом компоненте своей боевой мощи. Но, тем не менее, действия противника, собственно говоря, являются некой прелюдией к масштабированию боевых действий. Потому что противник будет давить на украинские рубежи и позиции в тех местах, где Силы обороны Украины не будут оказывать эффективного противодействия", - предупредил эксперт.

Видео дня

Селезнев добавил, что группировка вражеской армии, которая задействована в рамках "специальной военной операции" (так в РФ называют войну против Украины - УНИАН) сейчас составляет около 620 тысяч человек.

"Поэтому говорить о том, что враг полностью выхолостил свой наступательный потенциал, я не рискну. Опять же, 120-тысячная группировка российских войск, которая сегодня сосредоточена на юге Херсонской и Запорожской областей, когда-то придет в движение. А это значит, что угрозы для юга нашей страны все еще актуальны", - отметил он.

Эксперт подчеркнул, что также есть угроза для Сумщины и Харьковщины.

"Те процессы, которые происходят на приграничье Сумской области и, соответственно, на севере Харьковской области, также очевидны. Ведь огромная группировка российской армии, которая в течение последних 6-7 месяцев сосредоточена в Курской области, сейчас все еще находится там. А значит, гарантированно российский генеральный штаб будет пытаться использовать эти ресурсы для того, чтобы хотя бы на первом этапе попытаться создать ту самую "санитарную зону", о которой так мечтает кремлевский диктатор Путин", - подчеркнул Селезнев.

Возможное наступление РФ - прогнозы экспертов

Ранее военный эксперт Павел Лакийчук ответил, способна ли РФ осуществить масштабное наступление в ближайшее время. По его словам, для стратегического наступления с целью прорыва фронта, выхода на оперативное пространство в глубокий тыл противнику нужно иметь большие соединения и резервы.

В то же время военный эксперт Иван Тимочко считает, что в ближайшие дни россияне будут массово идти в наступление. Он подчеркнул, что заметная активизация врага вызвана переговорами о возможном прекращении огня.

Вас также могут заинтересовать новости: