РФ для войны в Украине привлекла уже 85% своей армии.

Ежедневно на фронте в Украине гибнут или травмируются 500 российских оккупантов, а общий темп наступления России замедлился из-за предоставления ВСУ нового оружия.

Об этом передает The New York Times со ссылкой на заявление заместителя министра обороны по вопросам политики Колина Кала и источника в администрации Байдена.

"Я считаю, что можно с уверенностью предположить, что россияне, вероятно, понесли 70 или 80 000 потерь менее чем за шесть месяцев", – сказал он.

По словам чиновника, оккупанты достигли определенных незначительных успехов на востоке Украины, но это обошлось им чрезвычайно дорого из-за нового оружия и действия ВСУ. Такие потери означают, что Россия не сможет захватить восток Украины до конца года.

По данным разведки, Москва привлекла к войне чеченских военных и боевиков Сирии. Этим решением Кремлю удалось избежать внутреннего возмущения в России из-за потерь российских военных и необходимости проводить всеобщую мобилизацию, которая похожа на призыв.

Директор программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований Сет Джонс подчеркнул, что российская армия серьезно истощена.

"Это влияет на их способность вести эффективную наземную кампанию в Украине", - добавил он.

По информации американских и европейских официальных лиц, российские военные несут значительные потери, им трудно привлечь к бою резервистов и новобранцев. РФ уже привлекла к войне почти 85% своей армии, мобилизовав войска с дальнего востока страны.

Напомним, по состоянию на утро 12 августа общие боевые потери противника ориентировочно составили около 43200 человек.

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