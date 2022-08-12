За сутки украинские воины ликвидировали еще 200 оккупантов.

Украинские воины ликвидировали еще 200 российских оккупантов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"Общие боевые потери противника с 24.02 по 12.08 ориентировочно составили: личного состава - около 43200 (+200) человек ликвидировано, танков ‒ 1849 (+3) ед., боевых бронированных машин - 4108 (+8) ед., артиллерийских систем – 975 (+1) ед., РСЗО - 261 ед., средства ПВО - 136 (+2) ед., самолетов - 233 (+1) ед., вертолетов – 193 ед., БПЛА оперативно-тактического уровня - 778 (+6), крылатых ракет - 185, кораблей /катеров - 15 ед., автомобильной техники и автоцистерн - 3021 (+3) ед., специальной техники - 90", - говорится в сообщении.

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении. Данные уточняются.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, одним из самых тяжелых участков фронта остается Бахмутское направление: враг палит из танков, артиллерии и авиации. Возле Горловки - Зайцево войска РФ имеют частичный успех.

Как писал УНИАН, за минувшие сутки на юге украинские военные ликвидировали 19 оккупантов, вражеские технику и склад боеприпасов.

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