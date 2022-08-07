Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули последствия безнаказанности России после нападения и оккупации части территории Грузии.

Российская Федерация должна деоккупировать части территорий Грузии и Украины, а российские военные преступники понести строжайшую ответственность.

Об этом заявляет Министерство иностранных дел Украины по случаю 14-й годовщины вооруженной агрессии РФ против Грузии.

"7 августа исполняется 14 лет с начала вооруженной агрессии РФ против Грузии. Спустя почти полторы декады Россия продолжает свою захватническую политику против Грузии, удерживает под оккупацией Абхазию и Цхинвальский регион/Южную Осетию, грубо нарушая права человека на этих грузинских территориях", - говорится в заявлении.

Украина решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ.

В МИД подчеркнули, что, не получив должной реакции мирового сообщества на агрессию против Грузии, в 2014 году Россия продолжила захватнические действия в Украине – оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей, а 24 февраля 2022 года начала полномасштабную войну против Украины.

"Убеждены, что остановить агрессивную политику РФ возможно благодаря совместным усилиям международного сообщества, четкому соблюдению санкционным режимам против России и всесторонней поддержке стран, против которых Москва осуществляет агрессию", - подчеркнули в МИД.

"Россия должна деоккупировать части территорий Грузии и Украины, а российские военные преступники понести суровую ответственность", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.

Ситуация в Грузии:

Южная Осетия и Абхазия неподконтрольны правительству Грузии с 1991 и 1992 года соответственно. В результате российско-грузинской пятидневной войны 2008 года Россия завершила оккупацию Абхазии и Южной Осетии и признала образование на этих территориях самопровозглашенных "республик".

Правительство в Тбилиси в ответ разорвало дипломатические отношения с Москвой, а Южную Осетию и Абхазию объявило "оккупированными территориями".

В ООН эти районы считают неотъемлемой частью Грузии.

5 июля 2010 года госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила о том, что США никогда не согласятся с оккупацией Грузии Россией.

Министерство иностранных дел Украины решительно осудило проведение Россией т. н. "президентских выборов" на оккупированной территории Цхинвальского региона/Южной Осетии в Грузии 10 апреля 2022 года.

18 июля 2022 года в Грузии заговорили о введении виз для граждан России.

26 июля 2022 года президент Грузии обвинила РФ в аннексии части Абхазии и потребовала от мира реакции.

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