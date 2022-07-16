Сообщалось, что для этого Украина собирает миллионные боевые силы.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что о наступлении ВСУ на юг страны он не говорил и журналисты его неверно поняли.

"Скажем так, там произошёл немного misunderstanding (непонимание). Я не говорил, что мы собираем миллионную армию. Пусть простят мой английский язык, он у меня неродной", - отметил он.

Ранее Резников в интервью газете The Times, говоря о задаче вернуть юг Украины под контроль Киева, заявил, что президент отдал приказ главнокомандующему Вооруженными силами разработать такой план. Сообщалось, что для этого Украина собирает миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием, ведь временно захваченные территории имеют жизненно важное значение для экономики страны.

"Мы понимаем, что политически это очень необходимо для нашей страны. Президент поручил верховному военному главнокомандующему разработать планы. После этого генштаб делает домашнее задание и говорит, что для достижения этой цели нам нужно "А", "Б" и "В", — сказал он.

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