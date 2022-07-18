Оппозиционеры в Грузии потребовали ввести визовый режим с Российской Федерацией. Требование возникло из-за массового въезда россиян после 24 февраля, когда РФ развязала полномасштабную войну в Украине
Об этом пишет издание "Новости-Грузия".
Глава "Европейских демократов" Николоз Вашакидзе заявил, что власти Грузии не говорят о проблеме "наплыва граждан из враждебного оккупационного государства".
"Считаю, что в создавшейся ситуации необходимо, чтобы оппозиция и общество жестко требовали от властей обнародовать их видение динамики и управления проблемой. Одной из первых и неотложных мер должно стать введение визового режима с Российской Федерацией и радикальное ограничение потока переезда в Грузию", – отметил политик.
На данный момент неизвестно, сколько россиян переехали в Грузию после 24 февраля, среди них:
- оппозиционеры;
- активисты, которые опасались преследования;
- несогласные с политикой властей РФ;
- молодежь, которая пытается избежать призыва;
- граждане России, которые опасаются изоляции страны.
По данным социологов, по состоянию на начало мая в Грузию переехали примерно 40 тысяч россиян. По данным управления туризма Греции, в июне в страну въехали 90 тысяч россиян.
Как ранее сообщал УНИАН, 3 апреля грузинские власти в очередной раз передумали по поводу антироссийских санкций, заявив, что поддерживать введенные ЕС ограничения против РФ не станут.
Этому предшествовало сообщение украинской разведки, что Тбилиси налаживает канал контрабанды с Россией через свою территорию. Тогда представители грузинской власти обвинили Украину в распространении "лжи" и неприемлемой "дезинформации".
26 июня в порт Батуми прибыл танкер, груженный подсакционными российскими нефтепродуктами.