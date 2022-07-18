Грузинские оппозиционеры жалуются на наплыв россиян из-за войны в Украине.

Оппозиционеры в Грузии потребовали ввести визовый режим с Российской Федерацией. Требование возникло из-за массового въезда россиян после 24 февраля, когда РФ развязала полномасштабную войну в Украине

Об этом пишет издание "Новости-Грузия".

Глава "Европейских демократов" Николоз Вашакидзе заявил, что власти Грузии не говорят о проблеме "наплыва граждан из враждебного оккупационного государства".

"Считаю, что в создавшейся ситуации необходимо, чтобы оппозиция и общество жестко требовали от властей обнародовать их видение динамики и управления проблемой. Одной из первых и неотложных мер должно стать введение визового режима с Российской Федерацией и радикальное ограничение потока переезда в Грузию", – отметил политик.

На данный момент неизвестно, сколько россиян переехали в Грузию после 24 февраля, среди них:

оппозиционеры;

активисты, которые опасались преследования;

несогласные с политикой властей РФ;

молодежь, которая пытается избежать призыва;

граждане России, которые опасаются изоляции страны.

По данным социологов, по состоянию на начало мая в Грузию переехали примерно 40 тысяч россиян. По данным управления туризма Греции, в июне в страну въехали 90 тысяч россиян.

Как ранее сообщал УНИАН, 3 апреля грузинские власти в очередной раз передумали по поводу антироссийских санкций, заявив, что поддерживать введенные ЕС ограничения против РФ не станут.

Этому предшествовало сообщение украинской разведки, что Тбилиси налаживает канал контрабанды с Россией через свою территорию. Тогда представители грузинской власти обвинили Украину в распространении "лжи" и неприемлемой "дезинформации".

26 июня в порт Батуми прибыл танкер, груженный подсакционными российскими нефтепродуктами.

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