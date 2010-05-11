Азаров выразил соболезнования премьеру Таджикистана

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ выразил соболезнования премьер-министру Таджикистана Акилу АКИЛОВУ в связи с гибелью людей из-за стихийного бедствия.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Кабинета министров Украины.

"От имени правительства Украины и от меня лично примите наши глубокие соболезнования в связи с гибелью людей, которая вызвана наводнением и схождением селей", - говорится в телеграмме Н.АЗАРОВА.

Премьер Украины передал слова поддержки пострадавшим, родным и близким погибших.

Как сообщал УНИАН, количество жертв наводнений, которые произошли в Таджикистане 6-7 мая, достигло 24 человек.

Стихией было охвачено 12 районов. Разрушены десять общеобразовательных школ, несколько медицинских учреждений, снесены 34 автодорожных моста, погибла тысяча голов скота, смыто более 5 тысяч гектаров сельхозкультур и пострадало свыше 100 километров автодорог.

По предварительным данным, сумма ущерба, нанесенного стихией, уже превысила 100 млн. дол.