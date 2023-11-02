В частности, министр обороны РФ Сергей Шойгу в Пекине заявил о том, что "уже созрела возможность обсуждения постконфликтной ситуации в Украине и сосуществования вместе с Западом"

Российская Федерация активно добивается прекращения огня, перемирия и начала переговоров по войне в Украине. Об этом свидетельствуют четыре сигнала, заявил политолог Андрей Пионтковский.

В эфире телеканала FREEДОМ он отметил, что в последнее время активно распространяются слухи о двойниках Путина, а также смерти российского диктатора. Становится очевидно, что в Кремле манипулируют сакральностью его личности. После этих заявлений произошло несколько событий, указывающих на то, что РФ ищет путь, чтобы начать переговоры по войне, которую развязала против Украины Москва.

"Помимо антисемитизма, я, например, заметил очень серьезные изменения в политической сфере. Буквально в последние два-три дня я насчитал четыре сигнала, исходящие от российских властей, которые говорят о том, что они отчаянно добиваются прекращения огня, перемирия и переговоров", – добавил Пионтковский.

Видео дня

Так, 27 октября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости скорейшего начала мирных переговоров по конфликту в Украине без предварительных условий. Без разрешения Кремля Лукашенко такие заявления бы не делал, убежден Пионтковский.

Кроме того, 26 октября Путин встретился с лидером российской оппозиционной партии "Яблоко" Григорием Явлинским, и главной темой разговора якобы стала необходимость заключения "соглашения о прекращении огня в Украине".

Третьим сигналом, по словам Пионтковского, является заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу на форуме "Сяншань" в Китае.

"Шойгу совершенно неожиданно сказал, что уже созрела возможность обсуждения постконфликтной ситуации в Украине и сосуществования вместе с Западом", – пояснил он.

К перечню этих сигналов также можно отнести и опрос российского Центра изучения общественного мнения "Левада-центр", где говорится о том, что россияне не поддерживают войну против Украины, а также отмечается падение рейтинга российского диктатора.

"Центр изучения общественного мнения "Левада-центр", который не пикнет ни одной цифры без санкции Кремля, заявил, что 70% населения России одобрили бы прекращение войны, а 30% из них – даже если бы это означало полный уход с оккупированных территорий. Значит, нужно было Кремлю сообщить, что рекордно упала поддержка Путина", – резюмировал Пионтковский.

Война в Украине: это стоит знать

Генштаб ВСУ сообщил, что в течение суток, 2 ноября, российские оккупационные войска пытались настпать сразу на нескольких направлениях: Купянском, Бахмутском, Авдеевском, Шахтерском, Марьинском и Запорожском. На передовой произошло 38 боевых столкновений.

В то же время украинские защитники продолжают наносить большие потери противнику. Так, на Таврическом вражеские потери составили 360 человек. Также было уничтожено 40 единиц вражеской техники, в том числе российский штурмовик Су-25.

Тем временем издание TIME опубликовало материал, в котором отмечается, что для разминирования украинских территорий с использованием обычных методов и ресурсов понадобится 757 лет. Из-за вторжения РФ Украина стала самой заминированной страной мира, опередив Сирию и Афганистан.

Вас также могут заинтересовать новости: