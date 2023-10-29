Политолог считает, что в исторической речи Байден нарисовал новую картину мира.

Политолог Андрей Пионтковский обратил внимание на важную деталь в историческом обращении президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена к своему народу. В речи он назвал Украину и Израиль основными союзниками США.

"В огромной исторической речи Байден нарисовал картину мира – продолжается война сил добра против сил абсолютного зла, против оси зла – Иран, Россия и Китай. Иран хочет уничтожить Израиль, Россия хочет уничтожить Украину, а Китай хочет уничтожить Тайвань. И цели этих преступных государств одинаковы. Байден начал с фразы "Путин и ХАМАС". Эта пара, Путин и ХАМАС, проходила рефреном через всю речь. Также Байден сказал, что мы будем поддерживать our critical partners – Israel and Ukraine. В этом контексте перевод означает, что наши главные и основные союзники – это Израиль и Украина. Это новый статус Украины", – отметил Пионтковский в эфире "Эспрессо".

Он добавил, что Украина давно добивалась статуса, который имеет Израиль. Речь идет о Major Non-NATO Ally of USA (главный союзник США вне НАТО, – ред).

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"И фактически Байден его предоставил. Этим политическим заявлением и помощью, которую анонсировали для Украины. Снятием последних ограничений, последних табу, которые американцы наложили на самих себя. Поставки вооружения – это ATACMS, это истребители F-16. Презентация ATACMS на поле боя в Украине прошла прекрасно", – резюмировал политолог.

Речь Байдена: основные моменты

20 октября 2023 года президент США Джо Байден обратился к американцам относительно помощи Украине и Израилю. Он подчеркнул, что помощь этим двум странам – инвестиция, которая будет давать дивиденды для американской безопасности на поколение вперед.

Кроме того, Байден упомянул военные преступления РФ в Украине, среди которых похищения детей, изнасилования, пытки. Американский лидер отметил, что история учит, что когда диктаторы не платят за агрессию, они приносят еще больше хаоса, террора и больше разрушений. И угроза миру и США в частности растет.

Также президент США упомянул о российских выпадах в сторону Польши и стран Балтии. Он подчеркнул, что если не остановить жажду Путина к власти и контролю над Украиной, он не ограничится только Украиной.

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