Уничтожено шесть танков, 11 ББМ, семь артсистем, один штурмовик Су-25, шесть БПЛА, восемь автомобилей, одну единицу спецтехники противника.

Силы обороны Украины на Таврическом направлении ликвидировали 360 российских оккупантов и 40 единиц вражеской техники, в том числе самолет-штурмовик Су-25.

Как сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram, всего, на Таврическом направлении враг нанес 14 авиаударов, провел 30 боевых столкновений и совершил 959 артобстрелов.

"Наши воины стойко держат оборону на Авдеевском направлении. Безуспешными были наступательные действия противника в районах Новокалинового, Авдеевки, Опытного и Первомайского. Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСГВ "Таврия" в течение суток выполнили 1068 огневых задач. Общие потери врага составили 360 человек", - заявил командующий.

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Также, по словам Тарнавского, уничтожено 40 единиц военной техники противника. В частности, шесть танков, 11 ББМ, семь артсистем, один штурмовик Су-25, шесть БПЛА, восемь автомобилей, одну единицу спецтехники.

"В то же время, продолжается ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении", - добавил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия".

Потери российской армии в Украине

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще более 900 российских оккупантов, 18 танков, 43 ББМ, 42 артсистемы.

За прошедшие сутки произошло 57 боевых столкновений. Авиационные удары получили около 30 населенных пунктов Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, а также Серебрянское лесничество Луганской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов этих же областей, а также Черниговской, Сумской и Николаевской.

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