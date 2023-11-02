В результате российского вторжения Украина стала самой заминированной страной в мире, опередив Афганистан и Сирию, пишет издание.

Масштабы загрязнения территорий Украины минами и снарядами являются крупнейшими со времен Второй мировой войны. Для разминирования украинских территорий с использованием обычных методов и ресурсов понадобится 757 лет.

Об этом пишет издание TIME. Отмечается, что за более чем 600 дней с начала полномасштабного вторжения России Украина стала самой заминированной страной в мире, опередив Афганистан и Сирию. Считается, что треть украинской территории усеяна миллионами неразорвавшихся мин и кассетных бомб, а также проводами, минами-ловушками и осколками снарядов.

"Огромные минные поля не только затормозили военное контрнаступление Украины. Они поставили под угрозу жизни шесть миллионов мирных жителей и сделали непригодными часть ценнейших сельскохозяйственных угодий страны, что повлияло как на экономику Украины, так и на мировое снабжение продовольствием", – говорится в материале.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко подчеркнула, что масштабы загрязнения Украины минами и неразорвавшимися боеприпасами являются крупнейшими со времен Второй мировой войны. Согласно оценке, опубликованной GLOBSEC, аналитическим центром в Словакии, Украине потребуется 757 лет, чтобы устранить эту угрозу, используя обычные методы и доступные ресурсы.

Согласно данным, предоставленным TIME Министерством экономики Украины, по состоянию на 1 ноября по меньшей мере 264 мирных жителя погибли от мин, а более 830 были покалечены или ранены. Эти цифры не учитывают территорий, которые все еще находятся под российской оккупацией или где продолжаются тяжелые бои.

Официальные лица говорят, что число жертв в результате детонации наземных мин может достигнуть 9000 к 2030 году, если проблема не будет эффективно решена.

"Без разминирования мы не сможем полноценно запустить нашу экономику", – подчеркнула Свириденко.

Глава отдела противоминной деятельности ООН Программы развития ООН в Украине Пол Хеслоп рассказал, что за последние 30 лет он работал почти в каждой стране, загрязненной минами. По его мнению, опыт Украины привнесет много изменений в противодействие этой угрозе.

"В течение следующих трех лет мы увидим фундаментальные изменения в том, как осуществляется гуманитарное разминирование в Украине, что повлияет на противоминную деятельность во всем мире", – отметил он.

Минная опасность в Украине

С начала полномасштабного вторжения проблема минного загрязнения украинских территорий встала как никогда остро. На деоккупированных территориях зафиксированы десятки случаев подрыва гражданских на минах. Происходят подобные трагедии и в регионах, близких к фронту.

15 октября на Николаевщине на мине подорвались двое детей. 14-летний мальчик погиб, его 12-летний товарищ получил травмы. В тот же день аналогичный трагический случай произошел на Черниговщине – там на мине в лесополосе подорвались два человека. Один из них погиб.

Причем, загрязнены минами не только территории суши, но и акватория Черного моря. В середине октября у берегов Румынии на мине подорвался нефтяной танкер. Это произошло уже во второй раз за тот месяц.

Вас также могут заинтересовать новости: