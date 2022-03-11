Уже четыре жертвы в результате атаки россиян на Луцк.

Возросло количество жертв в результате ракетных ударов в аэродром вблизи Луцка Волынской области.

Об этом в своем Телеграм-канале сообщил председатель Волынской ОГА Юрий Погуляйко.

"К сожалению, в результате ударов есть 4 погибших и 6 раненых. Сейчас аварийно-спасательные работы завершены", - говорится в его сообщении.

Как сообщал УНИАН, утром 11 марта российские оккупанты нанесли удары по аэродрому города Луцк и в Ивано-Франковске. Сначала сообщалось об одной жертве в результате атаки на Луцк, затем - о двух.

Напомним, Российская Федерация начала вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. Известно, что военные РФ зашли в нашу страну с территории Беларуси. Кроме того, на сегодня путинские военные запускают ракеты в сторону Украины с территории Беларуси. Против РБ некоторые страны ввели санкции за соучастие во вторжении.

Также регулярно появляются сообщения о том, что Республика Беларусь может начать вторжение в Украину на стороне РФ. В сети публикуют фото и видео перемещения российской техники по территории РБ.

Вас также могут заинтересовать новости: