Также сегодня погибли четыре теробороновца.

В результате авиабомбардировки в Сумах и пригороде были разбомблены жилые дома, есть погибшие, среди которых дети.

Об этом в видеообращении относительно итогов 7 марта сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"На Сумщине было очень неспокойно... Потери были и среди наших теробороновцев: дали наши ребята бой целой колонне вражеской техники, их автомобиль был расстрелян, есть раненые и, к сожалению, четыре молодых парня погибли в неравном бою с российскими военными", - сказал Живицкий.

Он подчеркнул, что вечером состоялся авианалет.

"Происходила авиабомбардировка пригородов города Сумы. Были разбомблены жилые дома в некоторых населенных пунктах. И просто почти в центре города Сумы, на улице Роменской, было бомбовым попаданием уничтожено несколько домов. Полностью стерто с лица земли. Это частные дома. Есть погибшие. К сожалению, есть погибшие дети. И счет погибших идет уже - более 10 человек", - рассказал глава ОВА.

На своей странице в Facebook Живицкий уточнил, что после 23:00 7 марта вражеские российские самолеты бомбили жилые кварталы в Сумах и Ахтырке, а также уничтожили дома в селе Битица.

"Информация по убитым и раненым постоянно обновляется. ГСЧС разбирают завалы и тушат пожары. Медики работают. Спасаем жизнь. Так на самом деле выглядит "русский мир". Мы не простим этого никогда", - написал председатель ОВА.

Как сообщал УНИАН, с начала войны украинские военные уже сбили десятки крылатых и баллистических ракет оккупанта, 52 боевых самолета, 69 вертолетов и другие малоразмерные цели.

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