Известно о трех пострадавших, один человек – в тяжелом состоянии.

В Киевской области в результате массированной ракетной атаки оккупантов поврежден объект критической инфраструктуры и девять частных домов в разных районах региона. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

По его информации, есть трое пострадавших, один человек – в тяжелом состоянии. Всем оказывается необходимая помощь.

На местах работают экстренные службы и представители органов местного самоуправления, чтобы оценить разрушения и как можно быстрее начать работу по восстановлению.

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Кулеба отметил, что в регионе действуют экстренные отключения электричества. Больницы и критическая инфраструктура функционирует на генераторах.

"В некоторых громадах есть перебои со связью, водо- и теплоснабжением. Коммунальные службы и энергетики работают в усиленном режиме, приоритет – восстановление воды и тепла", — сообщил председатель ОВА.

Он напомнил, что в Киевской области круглосуточно функционируют более 400 "Пунктов несокрушимости". У них есть электричество, тепло, интернет, чай/кофе, аптечка.

Россия осуществила массированную ракетную атаку на Украину 16.12.2022

16 декабря Россия осуществила масштабную ракетную атаку по Украине. В трех районах столицы - Днепровском, Деснянском и Голосеевском - раздались взрывы. На Киевщине ПВО сбила ракету.

Спикер Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов заявил, что в небе близ Киева было зафиксировано более 40 ракет, 37 из которых было сбито.

По всей Украине введены аварийные отключения электроэнергии из-за попадания вражеских ракет в энергообъекты в нескольких областях Украины. Кроме того, в "Укрэнерго" объявили о чрезвычайной ситуации в энергосистеме Украины из-за "прилетов" 16 декабря.

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