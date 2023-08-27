Оккупанты в первую очередь захватывают жилье, владельцы которого выехали с захваченных территорий или были репрессированы за проукраинскую позицию.

Российские захватчики на оккупированных территориях Украины незаконно захватывают жилье украинцев и перевозят туда свои семьи из РФ. Как сообщает Центр национального сопротивления, зафиксированы многочисленные случаи таких преступных действий россиян.

Отмечается, что оккупанты в первую очередь захватывают квартиры и дома, владельцы которых выехали с захваченных территорий, или же были репрессированы за проукраинскую позицию.

"После этого россияне, которые служат в российских оккупационных войсках или работают на оккупационную администрацию, перевозят в эти квартиры свои семьи. Это вписывается в общую российскую политику по изменению демографического состава временно оккупированных территорий", - говорится в сообщении.

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В то же время в ЦНС отмечают, что после освобождения территории захваченное россиянами имущество будет возвращено законным владельцам. А захватчиков ждет наказание за преступления, совершенные против украинского народа.

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Как сообщал УНИАН, ранее мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что оккупанты планируют начать массовую мобилизацию населения на захваченных территориях сразу после того, как проведут "выборы" в местные органы власти. В первую очередь на войну погонят тех, кто получил российские паспорта.

Также сообщалось, что в Сватово на Луганщине россияне уже третий раз за год требовали у населения документально подтвердить право собственности на недвижимое имущество. Если этого не сделать после получения соответствующего уведомления, то захватчики угрожали вскрыть помещение и заселить туда военных РФ.

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