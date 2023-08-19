Россия проведет новую волну мобилизации одновременно у себя и на захваченной территории.

Оккупанты планируют начать массовую мобилизацию населения на захваченных территориях сразу после того, как проведут "выборы" в местные органы власти. Об этом заявил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Уже предупреждают жителей временно оккупированной территории, что сразу после выборов начнется мобилизация [в России] и полная мобилизация на временно оккупированной территории", – заявил он.

По данным Федорова, оккупанты планируют в конце августа провести первые тестовые "мобилизационные дни".

Видео дня

"Полгода враг делал перепись населения для фиксации их в фейковом военкомате. А после фейковых выборов точно начнет мобилизацию во временно оккупированных территориях для того, чтобы объяснить своему населению РФ, почему жители "континентальной" РФ воюют против ВСУ, а жители временно оккупированной территории, конечно, не воюют, потому что не хотят оккупации", – отметил глава Мелитополя.

В первую очередь на войну погонят тех, кто получил российские паспорта

Мобилизация в России - что известно

В течение последних месяцев в России продолжается активная подготовка к возможной новой волне мобилизации. Готовят как военную инфраструктуру, так и законодательство.

Пока российские власти пытаются пополнять войска за счет "добровольцев", но, по мнению аналитиков, значительного эффекта этот метод не дает. Так что для усиления армии РФ придется провести еще одну волну мобилизации.

По данным украинского подполья в Крыму, российские власти планируют провести новую волну мобилизации после так называемого "единого дня голосования" на местных выборах, который в этом году пройдет в России 10 сентября.

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