Уже третий раз за год в Сватово требуют подтвердить право собственности на жилье.

Российские оккупанты пытались атаковать вблизи Новоегоровки и Белогоровки Луганской области. Хотя каждый штурм спроводится прикрытием артиллерии, успехов враг не достиг.

"На нашем участке фронта они имеют мощную группировку подразделений Воздушно-десантных сил и пехоты, не считая уже ряд частных военных компаний. Но ни одна из этих попыток не принесла им результата. Каждый штурм сопровождается плотной артиллерийской подготовкой - на этот раз массированные удары выдержали Невское и Белогоровка", - рассказал глава Луганской ОВА Артем Лысогор

По его словам, в Сватово россияне уже третий раз за год требуют у населения документально подтвердить право собственности на недвижимое имущество. Если этого не сделать в течение десяти суток после получения соответствующего уведомления, то захватчики угрожают вскрыть помещение и заселить туда военных РФ.

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"Именно засилье россиян и стало причиной поиска опустевших домов и квартир. Рассчитывают на тех, кто выехал после предварительной проверки, а также тех, кто из местного населения появляется в Сватово нерегулярно. Вокруг Рубежного максимально усилили проверки желающих попасть в город. Военным безразлично - есть у лица местная регистрация или пропуск от оккупационных властей. Не обращают внимания и на то, что человек мог утром уехать по делам и пытается вернуться", - добавили в ОВА.

Кроме того, захватчики тщательно просматривают документы и еще более внимательно обманывают транспортные средства. Особое внимание уделяется телефонам, несмотря на то, что связь в городе отсутствует.

Война в Украине - ситуация в Луганской области

Как ранее сообщал УНИАН, в Луганской области коллаборантов из силовых структур россияне отправляют на фронт, чтобы освободить места под своих приезжающих людей.

Также оккупанты изолируют прифронтовые города в регионе. Они сократили перемещение населения до минимума, ища тех, кто помогает ВСУ, пропускной режим усилен в Рубежном, Кременной и Северодонецке.

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