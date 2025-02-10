В ночь на вторник, 11 февраля, Российская Федерация могла осуществить пуск ракет по территории Украины.

"Вероятно состоялись пуски крылатых ракет типа "Калибр" из Черного моря Следите за дальнейшими сообщениями и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.

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Видео дня

Обновлено в 00:23: Баллистика на севере Полтавщины продолжает движение на запад

Обновлено в 00:22: Баллистика на юге Сумщины, курс - западный.

Обновлено в 00:21: КР в центре Полтавщины продолжают движение в северо-восточном направлении.

Обновлено в 00:19: Жители населенного пункта Ромодан, что на Полтавщине, в укрытие.

Обновлено в 00:17: Ракета в направлении Миргорода с юго-запада.

Обновлено в 00:16: Черкассы, в укрытие.

Обновлено в 00:13: Крылатые ракеты на северо-востоке Кировоградщины продолжают движение в северо-восточном направлении. Также фиксируют скоростную цель на юге Сумщины, она движется на север Полтавщины.

Обновлено в 00:06: Ракета на юге Кировоградщины, курс - северо-западный/северо-восточный.

Обновлено в 00:02: Российская ракета вдоль границы Николаевской и Днепропетровской областей, курс - северный.

Обновлено в 00:00: Крылатая ракета на севере Николаевской области, курс - северо-западный.

Обновлено в 23:59: Скоростная цель на Херсонщине, движется в северном направлении.

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