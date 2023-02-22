Путин не намерен отказываться от попыток захватить Украину, несмотря на потери.

Кремль по-прежнему не готов смириться с поражением в Украине, поэтому может провести новые волны мобилизации, чтобы переломить ситуацию в свою пользу. Об этом заявил глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland.

По его мнению, президент России Владимир Путин не готов к мирным переговорам с Украиной и будет продолжать попытки достичь военного успеха, полагаясь на численное превосходство.

Каль отметил, что навязать Украине свою волю Кремль сможет, только послав еще больше людей на фронт - мобилизованных осенью более 300 тысяч человек может оказаться недостаточно.

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"Дальнейший мобилизационный потенциал России — резерв до миллиона человек, если в Кремле посчитают это необходимым", — сказал Каль.

Война в Украине – текущая ситуация

По состоянию на 22 февраля российские войска потеряли убитыми уже более 145 тысяч солдат. Также агрессор лишился более 3300 танков, около 6600 бронированных машин и 2300 артиллерийских систем.

По данным украинского Генштаба, наступление россиян набирает обороты. Российские захватчики продолжают сосредотачивать усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Параллельно войска РФ углубляют оборонительные рубежи на юге. Россияне пытаются отодвинуться от левого берега Днепра, выезжая туда исключительно для обустройства огневых позиций.

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