Россияне заявили об открытии огня по военному кораблю Великобритании вблизи границы с оккупированным РФ Крымом.
Информация появилась в российских СМИ.
Пограничные сторожевые корабли России открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу "Defender", который якобы нарушил "границы России", проплывая у берегов Крыма. Вскоре СМИ добавили, что эсминец якобы на 3 км зашел в "территориальные воды России".
ТАСС уточняет, что огонь открыли в 12:06 и 12:08. В Минобороны РФ утверждают, что экипаж предупредили о применении оружия в случае "нарушения государственной границы РФ".
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Россияне направили российский бомбардировщик Су-24М – в 12:19 он бросил четыре осколочно-фугасные бомбы для остановки "нарушения российской государственной границы в Черном море".
В связи с инцидентом Минобороны РФ вызвало военного атташе Великобритании.
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Британский HMS Defender участвовал в нескольких операциях на Ближнем Востоке, в частности в составе противовоздушной обороны Военно-воздушных сил США во время операции против ИДИЛ в 2014 году.
28 июня в Черном море должны начаться совместные украинские-американские военные учения Sea Breeze. В Минобороны Украины заявили ранее, что они станут самыми масштабными с 1997 года с участием 31 страны.
Накануне Москва призвала Вашингтон отказаться от учений в Черном море, потому что Sea Breeze якобы "поощряет милитаристские настроения в Киеве".
Россия оккупировала украинский Крым в 2014 году, проведя на полуострове фиктивный референдум о якобы присоединении к РФ.
С тех пор россияне перебросили на оккупированную территорию военную технику и свои войска; постоянно блокируют судоходство в Черном море. Страны мира не признают Крым за Россией.
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