Реальные потери российских оккупационных войск могут быть значительно выше, чем в официальных источниках. Как сообщает представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский, к этому приводит в том числе и неподобающее отношение рашистов к своим раненым.
"Данные, которые подаются, это приближены к реальным, но не учтены некоторые вещи. Россияне фактически не эвакуируют своих раненых бойцов и большинство из них превращается в двухсотих. Об этом сообщают и пленные, которые сейчас у нас в плену", - говорится в сообщении Дмитрашковского во время телемарафона.
Кроме этого Дмитрашковський добавил, что трудно определить точное количество погибших и раненых после попадания снаряда в скопление живой силы врага.
Также спикер подтвердил информацию о больших потерях россиян на направлениях Угледара и Бахмута. Однако по его мнению полноценной атаки там сейчас быть не может из-за больших потерь.
"В это время враг имеет некоторое количество личного состава, который может наносить поражения, атаковать, но их там не так много. Они могут единственное что делать, - это вести беспокоящий огонь и держать наши войска в тонусе, чтобы имели понимание, что перед ним враг. Но полноценной атаки, по моему мнению, сейчас не может быть на этих направлениях. Враг понес очень большие потери", - отметил Дмитрашківський.
Потери россиян на войне: что известно
Отметим, что россияне за минувшие сутки потеряли еще 800 солдат, а общее количество ликвидированных превысило отметку в 141 тысячу человек.
В частности украинские морские пехотинцы поделились урожаем за неделю, среди которого есть сотни оккупантов.
Разведка Британии отмечает, что россияне не досчитались 200 тысяч человек с учетом раненых.
Стало известно, что ВСУ ликвидировали еще одного топ-офицера российской армии.