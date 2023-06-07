Миф о "военном могуществе" РФ обслуживает вся пропагандистская система страны-агрессора, отмечает Маляр.

Сегодня в пророссийских Telegram-каналах увеличилось количество сообщений об успехах армии РФ. В Минобороны Украины подчеркнули, что ситуация на фронте развивается с точностью наоборот тому, как это подает Кремль в рамках информационно-психологической операции (ИПСО).

"Вражеские ИПСО сегодня работают в усиленном режиме. Миф о "военном могуществе" РФ обслуживает вся пропагандистская система этого государства. Как только их армия несет потери и терпит неудачи на фронте, они сразу удваивают количество информации об их успехах", – подчеркнула заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Она обратила внимание, что сегодня таких сообщений ощутимо стало больше, что "значит, что ситуация развивается наоборот".

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"Пророссийские Telegram-каналы сегодня особенно уделяют внимание распространению месседжей о якобы эффективной деятельности войск РФ на разных направлениях. Например сегодня они сообщили: якобы РФ успешно наступает в Марьинке; якобы Россия контролирует Бахмут; якобы ВС РФ остановили наступление ВСУ", – отметила Маляр.

Ситуация на фронте 7 июня - что надо знать

На Бахмутском направлении силы обороны продолжают дальнейшее движение на флангах, враг теряет позиции под Бахмутом, сообщал командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский.

По информации Генерального штаба, вражеские войска продолжают попытки оккупации Луганской и Донецкой областей, однако все их атаки безуспешны.

На Бахмутском направлении украинские военные перешли из обороны в наступление, есть значительное продвижение на ряде участков, сообщали в Минобороны. Продвижение на разных участках Бахмутского направления – от 200 до 1100 метров. Продвижение Сил обороны Украины костатируют также в Институте изучения войны (ISW).

В свою очередь WP со ссылкой на свои источники сообщило, что чиновники из администрации президента США Джо Байдена утверждают, якобы ВСУ в понедельник начали контрнаступление по нескольким направлениям.

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