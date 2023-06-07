ВСУ продвинулись в нескольких районах вокруг Бахмута

ВСУ продолжали наземные атаки к северу июго-западу от Бахмута. Они проводились в районе населенных пунктов Клищевка (7 км к юго-западу от Бахмута) и Берховка (6 км к северу от Бахмута).

Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW), украинские военные вошли вошли в Берховку и там продолжаются бои. Кроме того, украинские силы продвинулись от Орихово-Васильовки в 11 км к северо-западу от Бахмута и захватили возвышенности вдоль трассы Е-40 Бахмут-Славянск.

"Пригожин также заявил, что российские войска потеряли неуказанные позиции в районе города Роздоловка в 18 км к северо-востоку от Бахмута", - отметили аналитики.

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Также аналитики отметили, что по некоторым данным украинские военные вытеснили оккупантов с позиций западнее Клищевки. В этом населенном пункте против ВСУ действует российский спецназ, указали в ISW.

Кроме того, по данным Института, российские оккупанты продолжали ограниченные наступательные операции на фронте Авдеевка-Донецк на фоне продолжающихся контратаках украинских войск в этом районе.

Также аналитики сообщили, что ВСУ отразили 12 атак российских войск в районе Марьинки. Там чеченские силы сменили штурмовые части "Штурм Z" около недели назад и с тех пор потеряли первоначальный энтузиазм к наступательным действиям после столкновения с сильным сопротивлением украинцев в этом районе.

Также эксперты привели данные о том, что украинские силы продолжали зондировать российские позиции в районе Водяного и продвинулись в районе Невельского.

Ситуация в Бахмуте

Спикер Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый говорил, что ВСУ в Бахмуте достигли главного - истощили ППК "Вагнер". Наемники были выведены из города к началу лета.

6 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Бахмуте Вооруженные силы Украины ликвидировали 21 тыс. наемников ППК "Вагнера". Еще 60 тыс. боевиков получили ранения.

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