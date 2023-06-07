.На Бахмутском направлении силы обороны продолжают движение на флангах.

На Бахмутском направлении силы обороны Украины продолжают дальнейшее движение на флангах.

Об этом командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский сообщил в Telegram. "Бахмутское направление. Силы обороны продолжают движение вперед на флангах, враг теряет позиции под Бахмутом", - сообщил Сырский.

Также он обнародовал видео и добавил, что на месте работает 3-я отдельная штурмовая бригада.

Ситуация в Бахмуте

В утренней сводке Генерального штаба ВСУ отмечалось, что за прошедшие сутки на Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в направлении Клищеевки, но успеха не имел. Враг нанес авиационный удар в районе Белой Горы Донецкой области. Также от вражеских артобстрелов пострадали Васюковка, Малиновка, Тихоновка, Орехово-Васильевка, Григоровка, Калиновка, Ивановское, Ступочки, Белая Гора, Александро-Шультино, Озаряновка, Торецк и Северное Донецкой области.

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