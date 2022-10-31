Это еще одно преступление, которое надо документировать и показывать западному сообществу, заявил Юрий Игнат.

Россия использует воздушное пространство Молдовы для ракетных атак по Украине.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире информационного телемарафона.

"Когда есть такой массированный запуск, буквально несколько волн пусков ракет, то есть взлетели бомбардировщики Ту-95, Ту-160 из района Волгодонска Ростовской области, из района Каспийского моря с севера запускают ракеты, которые летят фактически вокруг Украины, с двух сторон обходят - и с северного, и с южного направления атакуют Украину. Причем используют территорию суверенного государства Молдова, воздушное пространство ее, для террористических атак", - подчеркнул он.

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Игнат подчеркнул, что это еще одно преступление, которое надо документировать и показывать западному сообществу.

"Потому что не впервые россияне через Молдову бьют ракетами по Украине, по западу, по юго-западу. Не впервые мы фиксируем там постоянное появление БПЛА в 5-10 км от румынской границы, то есть БПЛА оперативно-тактического уровня таким образом провоцирует страны НАТО", - отметил он.

Массированная ракетная атака РФ

Как сообщал УНИАН, утром 31 октября российские оккупанты совершили несколько волн ракетных атак по объектам критической инфраструктуры Украины. Воздушным силам ВСУ удалось уничтожить 44 из 50 вражеских ракет.

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что российские оккупанты во время массированного обстрела Украины 31 октября повредили 18 объектов, большинство из которых являются энергетическими. Обесточены сотни населенных пунктов в семи областях Украины.

Как сообщило Министерство иностранных дел Молдовы, утром 31 октября ракета уничтожена украинской зенитной системой, упала в северной части населенного пункта Наславча в Республике Молдова, что на границе с Украиной. Пострадавших пока нет, но в нескольких домах у нас выбиты окна.

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