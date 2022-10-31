У Молдовы есть полное право сбивать такие ракеты, говорит эксперт.

Сегодняшняя ракетная атака по Украине повлияла и на Молдову. В одном из приграничных районов страны упала российская ракета. Произошедшее прокомментировал военный эксперт Александр Мусиенко.

Как он отметил в эфире проекта FreeДом, это уже не впервые российская ракета фиксируется в воздушном пространстве Молдовы. Эта страна уже отреагировала на инцидент, выразив обеспокоенность.

"Российские войска опробовали маршрут для своих ракет, которые пролегает через территорию Молдовы. Естественно, таким образом они пытаются найти способы, чтобы ракеты пролетели менее заметно для украинской ПВО. Потому что мы на территории Молдовы их сбивать не будем. А на территории Молдовы их должна сбивать ПВО этой страны", - говорит Мусиенко.

У Молдовы есть полное право сбивать такие ракеты, она не предоставляет помощь РФ.

"Я не думаю, что местных жителей устраивает то, что над ними летают ракеты. Тем более, падают и причиняют вред стране. Мне кажется, что должна быть жестче реакция на такие события", - считает военный эксперт.

Российская ракета упала в Молдове

В Молдове утром 31 октября в Наславче Окницкого района упала российская ракета. Она была сбита украинской системой ПВО и упала на северном краю населенного пункта.

На данный момент пострадавших нет, но выбиты окна нескольких домов.

Напомним, утром 10 октября во время массированного ракетного удара РФ по Украине три российские крылатые ракеты залетели в воздушное пространство Молдовы. Министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску после инцидента заявил, что его страна осуждает продолжение агрессии РФ против украинского государства.

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