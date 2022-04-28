Прокуратура начала уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.

Сегодня, 28 апреля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по частному сектору Запорожье в результате чего, по предварительным данным, 5 человек травмированы, среди них 11-летний мальчик.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Отмечается, что 28 апреля военнослужащие вооруженных сил РФ нанесли авиационный удар ракетой класса Х-55 "воздух-земля" по Запорожью. "В результате вражеской атаки разрушены жилые дома в частном секторе города, есть пострадавшие среди мирных жителей", - говорится в сообщении.

Начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 апреля, утром российские оккупанты нанесли ракетного удара по Запорожью. Как сообщили в Запорожской областной военной администрации, есть пострадавшие, также повреждены два дома в частном секторе.

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