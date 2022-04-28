В организации отметили, что полностью мобилизованы для спасения украинцев.

Координатор системы ООН в Украине Оснат Лубрани сообщила о выезде в Запорожье для подготовки возможной эвакуации из Мариуполя.

Короткое видео она опубликовала в Twitter.

Пока неизвестно, о какой именно эвакуации идёт речь, и связана ли она с "Азовсталью".

"Генеральный секретарь Антониу Гутерриш прибыл в Украину для встречи с президентом Зеленским. По его просьбе я еду в Запорожье для подготовки к, надеемся, эвакуации из Мариуполя. ООН полностью мобилизована для спасения украинцев и оказания помощи нуждающимся", - написала она.

Напомним, что ранее офис Генерального секретаря ООН по итогам его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным объявил о согласии России провести эвакуацию с "Азовстали".

Позже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что конкретных договоренностей по эвакуации из "Азовстали" с ООН у России нет.