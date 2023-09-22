На месте работают спасатели. Продолжается разбор завалов.

Россияне атаковали жилые дома в Курахово (Донецкая область) двумя ракетами "Искандер", в результате чего не менее 16 человек получили ранения.

Атаку враг реализовал вечером 21 сентября, примерно в 22:00, сообщила утром в пятницу Донецкая областная прокуратура.

"По предварительным данным, оккупанты атаковали населенный пункт двумя ракетами "Искандер". Одно из средств поражения попало по двухэтажному жилому дому, в результате чего получили ранения 16 граждан: 6 женщин и 10 мужчин в возрасте от 43 до 82 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также повреждены окна, фасады и кровли в других многоквартирных домах, автомобили и гаражи.

Сейчас на месте продолжают работать спасатели. Продолжается разбор завалов.

Из Донецкой области пытаются эвакуировать людей из-за ударов РФ

Донецкая область ежедневно находится под обстрелами российских оккупантов, таким образом РФ убивает местных жителей и уничтожает целые населенные пункты.

29 июля прошлого года Кабинет Министров создал Штаб по эвакуации жителей Донецкой области. Государство ввело обязательную эвакуацию населения из неоккупированных районов территории перед началом отопительного сезона.

Речь шла о выезде в другие регионы Украины более 50 тыс. детей и более 200 тыс. взрослых. 2 августа было объявлено о начале эвакуации. В правительстве заверили, что людей выезжать не принуждают. Таким образом в области часть населения остается и по сей день.

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