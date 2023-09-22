За минувшие сутки в общине в результате российских обстрелов 4 человека погибли, еще 6 получили ранения.

Оккупанты утром обстреляли Херсон, в результате чего погиб один житель, есть раненые люди.

Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко. По его информации, армия РФ вела обстрел прибрежной зоны Херсона с временно оккупированного левого берега.

"В результате утреннего обстрела российскими оккупационными войсками Днепровского района Херсона есть попадание в жилые дома. По предварительной информации, двое пострадавших", - информировал он около 9.00 утра.

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Но впоследствии сообщил, что по уточненной информации "сегодня утром войска страны-агрессора убили 25-летнего херсонца".

Также Мрочко сообщил, что в Херсонской городской территориальной общине за минувшие сутки погибли 4 человека, еще 6 - получили ранения различной степени тяжести. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

За минувшие сутки Херсонская МТГ была обстреляна 19 раз, враг использовал для этого 88 снарядов. Удары зафиксированы в Херсоне, Зеленовке, Садовом, Антоновке, Камышанах и Надднепрянском.

Жестокие обстрелы Херсонщины

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки из-за массированных обстрелов на Херсонщине многие местные жители погибли и пострадали. Как сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, за минувшие сутки россияне совершили более 80 обстрелов области, выпустив 383 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА, танков и авиации. Российская армия попала в жилые кварталы населенных пунктов, в результате чего 7 человек погибли, еще 12 - получили ранения.

В частности, армия РФ сбросила четыре управляемых авиабомбы на населенный пункт Львов (Бериславский район). В результате удара тяжелые травмы получила 63-летняя местная жительница. Медики, приехавшие на помощь, лишь констатировали ее смерть.

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