Партизаны совершают диверсии и помогают ВСУ с наведением.

Российские захватчики боятся сопротивления украинцев на оккупированных территориях, заявил заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов в эфире телеканала "Эспрессо".

"Украинское сопротивление существует и контролируется, несмотря на длительную оккупацию. Практически весь наш "Бердянский мир" приятно шокирован, что это продолжается, и доходит до того уровня, что российские каналы и боты создаются именно потому, что оккупанты боятся. Все коллаборационисты участвовали в так называемых выборах под охраной, со сменой места жительства и другими мерами безопасности. Фактически сопротивление может эти "выборы" срывать", - пояснил Дудукалов.

Он добавил, что президентские выборы РФ в оккупированном Бердянске были фактически сорваны. Это стало возможным благодаря нескольким диверсиям.

Видео дня

"Оккупанты даже не смогли пригласить людей на участки в классическом виде. Все голосования происходили под подъездом. Был открыт один участок на 15 минут, чтобы сделали фото и видео. Затем все быстренько разошлись по домам, потому что понимали, что где-то будет очередная "бавовна"", - вспоминает заместитель председателя райсовета.

Несмотря на то, что многие люди поддались пропаганде и согласились на сотрудничество с РФ, сопротивление продолжается. Дудукалов отметил, что это помогает ВСУ.

"После прилетов Storm Shadow или других ракет, оккупанты боятся, что будут отправляться стопроцентные отчеты "куда надо", и контент будет в медиа. Они понимают, что вокруг них украинцы. Когда это сопротивление не активное, россияне все равно признают, что не контролируют общество и ситуацию. Если будут происходить какие-то очередные акции, вроде выборов, сопротивление еще покажет свою силу и оккупанты будут продолжать его бояться", - подытожил он.

Диверсии в Бердянске

Как сообщал УНИАН, в феврале в Бердянске уничтожили коллаборанта-"передовика". Мужчина до полномасштабного вторжения РФ занимался продажей табачных изделий и переработкой мусора, а после того, как Бердянск был захвачен россиянами, помогал оккупантам "отжимать" имущество и бизнес местных жителей и докладывал врагам о сторонниках Украины.

6 марта была ликвидирована организатор путинских псевдовыборов Светлана Самойленко.

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