Украинские биатлонисты не смогли побороться за медали в гонках преследования этапа КМ

И в женской, и в мужской гонках украинцы заняли места далеко за пределами Топ-10.

В Холменколлене (Норвегия) завершились гонки преследования последнего в сезоне этапа Кубка мира по биатлону, в которых украинские биатлонисты не смогли побороться за призовые места.

Лучшими результатами дня стало 30-е место Виты Семеренко в женской гонке и Дмитрия Пидручного - в мужской, сообщает официальный сайт соревнований.

В женской гонке Вита промахнулась по разу на всех четырех огневых рубежах и отстала от победительницы гонки на 4 минуты, 47,1 секунды. Ее сестра Валентина Семеренко допустила те же четыре промаха, но на двух огневых рубежах - 0+3+1+0 и с отставанием в 5 минут 08,7 секунды заняла 36-е место. Анастасия Меркушина с 5 промахами - 0+2+1+2 и отставанием в 6 минут 11,5 секунды заняла 50-е место, а Яна Бондарь после трех огневых рубежей - 1+1+3 - отстала от лидера гонки на круг и прекратила борьбу.

Победительницей гонки стала Анастаися Кузьмина с результатом 28 минут, 25,9 секунды (0 промахов).

В мужской гонке Дмитрий Пидручный допустил 4 промаха и отстал от победителя на 2 минуты 52,2 секунды. У Артема Примы 7 промахов и отставание в 5 минут 38,6 секунды - 49-е место.

Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Бё, который опередил на финише своего брата Таррея Бё и немца Андреаса Пфайффера.

В воскресенье пройдут две заключительный гонки сезона в рамках Кубка мира - мужской и женский масс-старты.