Район Северодонецка остается одним из ближайших тактических приоритетов России, считают разведчики.

Единственная действующая в России группа машин поддержки танков БМП-Т "Терминатор", скорее всего, переброшена на Северодонецкое направление.

Об этом говорится в отчете британской разведки.

"Их присутствие свидетельствует о том, что к этой атаке причастна Центральная группа войск (ЦГВ), которая является единственным соединением, выставившим эту машину", - сообщают военные.

Эта группа ранее понесла большие потери, не сумев прорваться к востоку от Киева на первом этапе вторжения.

Россия разработала "Терминатор" после того, как осознала необходимость обеспечения специальной защиты основных боевых танков, использовавшихся во время афганской и чеченской войн.

Район Северодонецка остается одним из ближайших тактических приоритетов России, считают разведчики. Однако при наличии максимум 10 "Терминаторов" они вряд ли окажут существенное влияние на операцию по захвату города.

Как писал УНИАН, в течение 21 мая российские войска атаковали Северодонецк сразу с четырех направлений, но понесли большие потери и отступили.

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Российские войска продолжают наступление на востоке, усилия сосредоточили на захвате Луганской области; подтягивают силы к северу от Харькова.

По мнению аналитиков ISW, рашисти намерены начать новое наступление с целью оккупации северной части Херсонской области и продвижения к Запорожской области.

Отмечается высокая концентрация войск в Инженерном вблизи Гуляйполя.

На границе Херсонской и Николаевской областей враг проводит разведку позиций ВСУ, потерял еще один БПЛА.

Украинские военные также уничтожили самоходную пушку большой мощности "Пион", из которой обстреливали Северодонецк и уничтожили Павлоградский мост.

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