Вооруженные силы РФ привели в высшую степень боевой готовности свою систему Стратегических ядерных сил.

Российская Федерация развернула масштабные ядерные учения в преддверии визита лидера США Джо Байдена в Европу, который запланирован на 20-22 февраля.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в России организовали показательную проверку своей системы централизованного боевого управления "Монолит". В частности, система Стратегических ядерных сил (СЯС) была переведена в высшую степень боевой готовности.

Также Вооруженные силы РФ начали подготовку компонентов стратегических ядерных сил к пуску баллистических ракет морского и наземного базирования, а также крылатых ракет воздушного базирования.

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"Экипаж ракетного подводного крейсера стратегического назначения проинформировали о боевой подготовке и возможном выходе в район пуска. Также на авиабазе "Тамбов" развернули вспомогательный пункт управления командования дальней авиации", - говорится в сообщении ГУР.

Там пояснили, что такой ядерный шантаж Россия осуществляет с целью давления на партнеров Украины.

Ранее сообщалось, что Джо Байден намерен в ближайшее время посетить Польшу для переговоров о поддержке Киева с польским лидером Анджеем Дудой.

Предстоящий визит Байдена в Польшу

Напомним, что в конце января 2023 года в СМИ появились слухи о том, что лидер США Джо Байден может посетить Европу в годовщину российского вторжения.

Уже 2 февраля в МИД Польши сообщили, что Байден намерен приехать с визитом в Варшаву. Как заявил представитель Белого дома Джон Кирби, уже 21 февраля Байден проведет встречу с президентом Польши Анджеем Дудой.

В рамках встречи он поблагодарит польского лидера и его народ за вклад Варшавы в военную и гуманитарную помощь Украине. Со своей стороны Дуда отметил, что одной из тем переговоров станет вопрос об увеличении присутствия войск США в Польше.

По словам Кирби, в ходе своего визита в Польшу Байден также намерен выступить с обращением к президенту РФ Владимиру Путину.